Solar-Stecker von Mark-E sehr gefragt

Das neue Angebot des Hagener Energieversorgers Mark-E stößt auf sehr große Resonanz. Erstmals gibt das Unternehmen "Stecker-Solaranlagen" an seine Kunden aus. In den letzten Tagen haben sich fast 300 Menschen eine solche Solaranlage an der zentralen Ausgabestelle in Herdecke geben lassen.

© Mark-E