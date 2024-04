Sommerferien in Hagen

Nach der ersten Online-Anmeldephase für die Workshops sind noch einige Plätze frei. Eine Anmeldung ist also weiter möglich. Die Anmeldephase für die Tagesausflüge läuft seit heute. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, können sich Eltern per E-Mail an ferienmaus@stadt-hagen.de an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendförderung wenden, um einen Termin zu vereinbaren.

Die Ferienmaus ist das Sommerferienangebot der Stadt Hagen für Kinder, es wird von der offenen Kinder- und Jugendarbeit aber auch von viele freien Trägern auf die Beine gestellt. Eine Übersicht der Angebote gibt es auch im Internet:





https://hagen.feripro.de