Ferienmaus startet

Kettcars, Rennparcours und Hüpfburgen.. das und noch vieles mehr wurde den Kindern zum Auftakt der Ferienmaus angeboten. Im Spiel- und Sportpark Emst gab es Stände, an denen die Kinder auch anderen Aktivitäten nachgehen konnten, so z.B. basteln, schminken oder malen. Die Kinder konnten sich oftmals gar nicht entscheiden was sie am besten fanden.

