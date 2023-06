Start der OB-Sommertour

Heute startet die Sommertour mit Oberbürgermeister Erik O. Schulz in der Fußgängerzone in Haspe. Bereits zum siebten Mal trifft sich der Oberbürgermeister mit den Bürgern der Stadt an verschiedenen Orten und tauscht sich mit ihnen aus. Auch dieses Jahr freut er sich auf jeden, der vorbeikommt.

