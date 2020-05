Sorge um die Zukunft

Die Leute bei Thyssenkrupp in Hohenlimburg haben weiter große Sorge um ihre Arbeitsplätze. Der Konzern will zwar am Standort in Oege investieren, plant hier aber auch einen deutlichen Stellenabbau. Außerdem könnte die Hohenlimburger Sparte in einem anderen Konzernbereich angesiedelt werden.

© Maximilian Gerhard/Stadt Hagen