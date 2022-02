Sorge um heimische Wirtschaft

Die Wirtschaft in der Region habe zum Jahresbeginn nach Pandemie und Hochwasser einen kurzen Aufschwung gehabt. Aktuell drohe sie zu stagnieren. 73 Prozent unserer heimischen Unternehmen waren in den letzten Wochen von Preisanstiegen betroffen, 82 Prozent hatten mit deutlichen Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Ein Stichwort ist hier die Chipkrise, die zum Beispiel Hersteller von Autos oder Handys betrifft. Die Personalsituation sei sowieso schon schwierig und werde durch die A-45 Brücke nochmal verschärft, so SIHK-Präsident Ralf Stoffels.

