Sparkasse HagenHerdecke hilft

Sparkasse HagenHerdecke hilft den Menschen in der Not. Zusammen mit der Sparkassenstiftung stellt sie 500.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung. Anlass ist die beispiellose Starkregen- und Hochwasserkatastrophe, die in in der vergangenen Woche die Städte Hagen und Herdecke heimgesucht hat.





© Foto: Alex Talash