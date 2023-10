Spatenstich zum Neubauprojekt in der Bauernstraße

Familienfreundliches Wohnen

Unter den 15 geplanten Wohnungen, befinden sich 4 öffentlich geförderte und 11 freifinanzierte. Es entstehen vorrangig Familienwohnungen, aber auch rollstuhlgerechte und kleinere 2-Zimmer-Wohnungen. Zu jeder Wohneinheit wird es ein Balkon oder eine Terrasse und ein eigenes Kellerabteil geben. Im Erdgeschoss ist auch ein Gemeinschaftsraum für alle Mieter geplant. Für Kinder wird extra ein neuer Spielplatz errichtet.

Energieeffiziente Bauweise

Die ha.ge.we setzt bei diesem Projekt auf erneuerbare Energie. Durch eine Photovoltaik-Anlage und eine Wärmepumpe, können sich die zukünftigen Mieter auf geringere Energiekosten freuen, und gleichzeitig wird durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe die Umwelt geschont. Das Gebäude soll dem Effizienzhaus 55 Standard entsprechen. Vor dem Haus werden darüber hinaus E-Ladesäulen angebracht und es laufen bereits Verhandlungen mit einem Car-Sharing Anbieter. Voraussichtlich wird es dort dann auch ein E-Auto zur gemeinsamen Nutzung aller Mieter geben.

Auch der Oberbürgermeister war anwesend

Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz war ebenfalls bei dem Spatenstich dabei. Er hält es für ein wichtiges Zeichen, dass in Hagen nicht nur alte Gebäude saniert werden, sondern auch neu gebaut wird.

Die ha.ge.we plant diesbezüglich bereits ein weiteres, noch größeres Neubauprojekt auf Emst. In der Elmenhorststraße sollen in den kommenden Jahren bis zu 78 neue Wohnungen entstehen. Die Umsetzung wird aber noch etwas dauern - das Projekt befindet sich aktuell in der Konzeptionsphase.

Bewerberliste für die Bauernstraße

In den nächsten Wochen finden auf dem Gelände in der Bauernstraße zunächst die Abrissarbeiten der alten Wohnhäuser statt. Im Sommer 2025 soll dann dort alles bezugsfertig sein. Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 62 und 95 qm².

Wer Interesse an einer der Wohnungen hat, kann die ha.ge.we kontaktieren und sich auf die Bewerberliste setzen lassen.

Hier gibt es den Beitrag zum Nachhören