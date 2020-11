SPD hat die Wahl

Röspel hat seine erneute Kandidatur angekündigt, der SPD-Unterbezirksvorstand möchte aber lieber den Hagener Parteivorsitzenden Timo Schisanowski ins Rennen schickten.

Darüber entschieden werden soll am 4. Dezember bei einer Delegierten-Konferenz. Auch auch an diesem Termin gibt es Kritik. In der Hochphase der Coronapandemie sei eine Mitgliederversammlung mit Dutzenden Delegierten ein Gesundheitsrisiko aber auch ein Schlag für alle, die sich solidarisch verhalten und soziale Kontakte vermeiden, sagt der Ortsverein.