SPD kritisiert Plakataktion

Auf Plakaten der Firma Ströer wünscht Oberbürgermeister Erik Schulz den Hagenern "eine gute Sommerzeit und Gesundheit". Die Firma Ströer macht für Hagen Stadtwerbung. Die SPD sagt, es handele sich bei den Plakaten nicht um eine wichtige Bürgerinformation, sondern um eine Sympathiewerbung für die Person. Oberbürgermeister Schulz stellte nun in einer Stellungnahme klar, dass die Aktion nicht mit der Kommunahlwahl im September im Zusammenhang stehe. Hierbei handle es sich um eine Maßnahme in Zeiten der Corona-Pandemie. Sie solle der Tendenz entgegenwirken, die Gefahr einer Infektion zu unterschätzen, so Schulz. Der geforderte Stopp der SPD erübrige sich, da die Aktion nur bis zum 24. Juli lief.