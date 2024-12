Spende für den Waschsalon

Mit einer 2.000-Euro-Spende will das Unternehmen dazu beitragen, dass sie die Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Geschäftsführer Fabian Elflein und sein Vater Joachim kamen am Nikolaustag persönlich vorbei. Unterstützung in Form von Spenden kann Luthers Waschsalon immer gut gebrauchen. Die Einrichtung der Diakonie bietet seit über 20 Jahren eine Basisversorgung für obdachlose Menschen und Personen in schwierigen Lebenssituationen. Neben Frühstück, Körper- und Wäschehygiene sowie ärztlichen Sprechstunden stellt die Einrichtung auch Lebensmittel, Kleidung und Hausrat zur Verfügung.