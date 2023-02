Spende für Luthers Waschsalon

Die Mitarbeitenden der DAK in Hagen verzichten dabei auf den Centbetrag ihres Gehalts und können dabei auch auf fünf Euro aufrunden. Das Geld kommt in einen Spendentopf und der wird reihum für den guten Zweck gespendet. Jetzt gibt es die krumme Summe in Höhe von 3.269,27 Euro für Luthers Waschsalon. Die Einrichtung der Diakonie ist Anlaufstelle für Menschen in prekären Wohnsituationen – und davon gibt es in der aktuellen Situation immer mehr. Viele Menschen nutzen die kostenlosen Waschgelegenheit, das Frühstück, Gespräche und die medizinischen Angebote.