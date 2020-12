Spenden statt Geschenke

Für den Waschsalon gab es bereits im fünften Jahr eine Spende des Hagener Unternehmens Isolierbau Elflein. Die Unterstützung in Höhe von 2000 Euro wird gut gebraucht. Die Einrichtung der Diakonie ist eine Anlaufstelle für Wohnungslose und Bedürftige.

Normalerweise bietet sie die Möglichkeit zur Wäsche und hat auch ein medizinisches Angebot. In der Pandemie kann sie immerhin zwei Mal in der Woche kostenlose Lebensmitteltüten verteilen. Allein am letzten Dienstag haben 99 Gäste dieses Angebot genutzt.