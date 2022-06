Sperrung der A45

Bis Mittag wurde kontrolliert, in dieser Zeit wurden 82 Pkw und elf Lkw ohne Berechtigung in den "Durchfahrt-verboten"-Zonen erwischt. 160 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs, dazu kommen Fahrzeuge mit technischen Mängeln oder Leute ohne Führerschein. Die Polizei plant weitere Kontrollen, die verstopften Straße belasten Anwohner, Pendler aber auch Betriebe in der Region.