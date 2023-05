Sperrung im Hagener Süden

Die Heedfelder Straße ist eine wichtige Umleitungs-Strecke für die mittlerweile gesprengte Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid. Regelmäßig staut sich der Verkehr - auch auf der angrenzenden B54. Durch die Sperrung wird sich die Verkehrssituation vor Ort wahrscheinlich noch einmal verschlechtern. Doch die Stadt hat keine andere Wahl. Die Deutsche Bahn muss am Bahnübergang an der Heedfelder Straße wichtige Arbeiten erledigen. Der Busverkehr und Rettungsfahrzeuge sind von der Sperrung nicht betroffen. Für alle anderen sind vor Ort Umleitungen ausgeschildert.