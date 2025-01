Sperrung wegen Sprengung

Die A1 wird am Sonntag teilweise gesperrt. Autobahn Westfalen will das dritte und letzte Teilbauwerk der 300 Meter langen Liedbachtalbrücke sprengen. Dafür muss zwischen den Autobahnkreuzen Westhofen und Dortmund/Unna in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

© hykoe - Fotolia