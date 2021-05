Sperrungen zu Pfingsten: Hier geht für Auto- und Bahnfahrer nichts

A40 und Bahnverkehr

Die A40 bei Mülheim wird an Pfingsten erneut voll gesperrt. Grund sind weitere Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Bereich des Tanklasterbrandes unter einer Bahn-Brücke. Parallel wird auch die Bahn-Hauptstrecke zwischen Duisburg und Essen für mehrere Tage stillgelegt. Die Sperrung der A40 beginnt am Freitag (21. Mai) um 21.00 Uhr. Sie endet am Dienstagmorgen (25. Mai) um 05.00 Uhr. Gesperrt wird jeweils in beiden Richtungen zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Styrum.

Auf der Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen beginnt die Vollsperrung am Freitag (21. Mai) um 23.00 Uhr. Sie endet am Mittwochmorgen (26. Mai) um 05.00 Uhr. Während der Sperrung werden viele Züge umgeleitet, einige Halte fallen aus. Pendelbusse kommen zum Einsatz, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In den kommenden Monaten sind noch weitere Sperrungen von A40 und Bahnstrecke geplant.

Sperrung auf A43

Erneut gesperrt wird auch die A43 bei Herne - zwischen den Autobahnkreuzen Herne und Recklinghausen. An der beschädigten Brücke über den Rhein-Herne-Kanal werden weitere Messungen vorgenommen. Die Sperrung der A43 bei Herne beginnt am Freitag (21. Mai) um 20.00 Uhr. Sie endet am Dienstag (25. Mai) um 05.00 Uhr.

Baustellen auf der A1

Wer in Richtung Nordsee über die A1 fahren will, muss sich darauf einstellen, dass es zu Staus oder stockendem Verkehr kommt. Zwischen Münster und dem Dreieck Ahlhorner Heide stehen wegen Bauarbeiten nur zwei verengte Fahrspuren zur Verfügung.

Weitere Baustellen an Pfingsten auf Autobahnen

Auch auf den Autobahnen A2 (Einschränkungen zwischen Kreuz Bad Oeynhausen und Porta Westfalica), A33 (Vollsperrung zwischen Paderborn-Elsen und Paderborn Schloß Neuhaus), A45 (Einschränkungen auf gesamten Autobahnverlauf) und A46 (Einschränkungen zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Wichlinghausen) müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen einstellen.

Deutsche Bahn weist auf Ersatzverkehr hin

Weil aufgrund der Sperrung auf der A40 an Pfingsten nicht nur der Fernverkehr zwischen Essen und Duisburg gesperrt ist, sondern auch kleinere Abschnitte wie Mülheim Styrum und Oberhausen, sowie Essen-West und Bottrop, weist die Deutsche Bahn auf dieser Seite auf den umfangreichen Ersatzverkehr hin.

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)