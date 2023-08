Spielplatz in Haspe saniert

Er ist gestern von Oberbürgermeister Erik O. Schulz und dem ehemaligen BVB-Profi Erdal Keser eröffnet worden. Der Sportler stammt aus Hagen und übernimmt die Patenschaft für den Spielplatz. Gemeinsam mit Berlet in Hohenlimburg waren Spenden in Höhe von 35.000 Euro gesammelt worden. Insgesamt hat die Sanierung knapp 90.000 Euro gekostet. Die neuen Spielgeräte erinnern optisch an die Hasper Hütte, die früher dort war, wo heute Park und Spielplatz sind - eins sieht beispielsweise wie ein Schornstein aus. Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche, ein Klettergerüst und eine Wackelbrücke.