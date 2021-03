Sportplätze öffnen ab Montag

Die Sportplätze in Hagen dürfen ab Montag eingeschränkt öffnen. Das hat der Krisenstab am Donnerstag in seiner Sitzung beschlossen. Beim Betrieb auf den Sportplätzen gelten die aktuellen Corona-Regeln. Die Umkleiden und Duschen der Sportplätze bleiben weiterhin dicht. Der Freizeit- und Amateursportbetrieb in Hallen oder Schwimmbädern ist weiterhin nicht erlaubt.

