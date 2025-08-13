Staatsschutz ermittelt

Unsere Frühschicht hatte den Vorfall bemerkt und direkt die Polizei informiert. Vor Ort konnten die Beamten einen Stein sichern, der wird nun nach Spuren untersucht. Die Aktion richtete sich offenbar gegen die CDU-Politiker Merz und Spahn, also den Bundeskanzler und den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, das lässt sich aus den Schmierereien schließen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.