Staatsschutz ermittelt

Veröffentlicht: Mittwoch, 13.08.2025 10:40

In der Nacht gab es einen Angriff auf die Kreisgeschäftsstelle der Hagener CDU. Unbekannte hatten das Gebäude an der Rathausstraße beschmiert und einen Stein gegen eine Glastür geworden. Die Scheibe wurde dabei beschädigt.

Unsere Frühschicht hatte den Vorfall bemerkt und direkt die Polizei informiert. Vor Ort konnten die Beamten einen Stein sichern, der wird nun nach Spuren untersucht. Die Aktion richtete sich offenbar gegen die CDU-Politiker Merz und Spahn, also den Bundeskanzler und den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, das lässt sich aus den Schmierereien schließen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

