Stadt beruhigt und informiert

Alle Zuständigen setzen sich regelmäßig zusammen, um die Lage einzuschätzen. Bislang gibt es keinen bestätigten Coronavirus-Fall in Hagen. Wer Fragen hat, erreicht die Hotline des Gesundheitsamtes in der Woche von 7 bis 18 Uhr, am Wochenende von 8 bis 18 Uhr. Sollte es tatsächlich zu einem Fall von Corona kommen, hält sich die Stadt an die Vorgaben des Robert Koch Instituts.