Stadt kontrolliert Eltertaxis

Bei den Kontrollen wurden 35 Verstöße gegen Verkehrsvorschriften geahndet. Es ging um Parken auf dem Gehweg, in Feuerwehrzufahrten oder im Halteverbot. Polizei und Ordnungsamt haben die Leute persönlich belehrt, es gab aber auch Verwarn- und Bußgelder. Teilweise haben Eltern ihre Kinder auch dadurch gefährdet, dass sie sie auf der Straßenseite aus dem Auto steigen ließen. Weitere Kontrollen an den Schulen in Hagen sind geplant.