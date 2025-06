Stadtleben an der Volme

Der Fluss führt mitten durch die Innenstadt, wird aber wegen der dichten Bebauung nur bedingt wahrgenommen. Gleichzeitig hat das Hochwasser vor drei Jahren gezeigt, dass der Bereich rund um die Volme nicht ausreichend auf Extremwetterereignisse vorbereitet ist.

Beim Wettbewerb geht es darum, Ideen zu entwickeln, wie die Hagener Innenstadt in Zukunft mit ihrer direkten Lagen am Fluss umgehen und am Ende von ihr profitieren kann. Gefragt sind Studierende aus den Bereichen Städtebau und Landschaftsplanung, Architektur und Bauingenieurwesen.

Der Schlaunwettbewerb findet bereits zum 14. Mal statt, er wurde nach einem westfälischen Baumeister des Barock benannt.