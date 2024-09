Stadtmuseum öffnet wieder

Das Stadtmuseum öffnet nach neun Jahren Pause an einem neuen Standort, im Museumsquartier, wieder seine Türen. Hier kann man sich nicht nur Exponate aus dem Mittelalter bis zur Gegenwart anschauen, sondern interaktiv die Geschichte der Stadt an verschiedenen digitalen Stationen erleben. Das es neun Jahre gedauert hat das Stadtmuseum wieder zu eröffnen hat viele Gründe. Welche das sind und was die Besucherinnen und Besucher erwartet, hört ihr im Beitrag.

© Radio Hagen

Die Neueröffnung wird am Samstag (14. September) und Sonntag (15. September) von 12 bis 18 Uhr mit einem Eröffnungsfest gefeiert. Hier gibt es nicht nur eine Museumsquartierrallye, Führungen, Bastelaktionen und vieles mehr, sondern auch Livemusik von sechs Bands:

CoverNova (Samstag, 12:30 Uhr)

Jazz (Samstag, 14 Uhr)

ABC - Any Beat Counts & Friends (Samstag, 16 Uhr)





J.E.S.! a-capella (Sonntag, 12:30 Uhr)

Marion & Sobo Band (Sonntag, 14 Uhr)

LenneBrothers (Sonntag, 16 Uhr)





Für das leibliche Wohl sorgen mehrere FoodTrucks und natürlich das Museumscafé "Pottblümchen". Durch das Programm führen unsere Moderatoren Robin Hiermer und Timo Hiepler.

Der Eintritt ist frei - und zwar bis Ende September.