Flip-Flops an, Sonnenbrille auf und Cocktail bestellen – am "Stadtstrand am Hengsteysee". Initiator Ricardo Arens und sein Team arbeiten seit acht Monaten an Idee und Umsetzung. Jetzt geht's endlich los:

© Radio Hagen

Den "Stadtstrand am Hengsteysee" soll es bis zum Hebst geben. Geplant sind auch verschiedene Events - zum Beispiel zur Fußball-Europameisterschaft oder mit Livemusik und DJs. Das Ganze natürlich mit Blick aufs jeweils aktuelle Infektionsgeschehen. Zum Hygienekonzept gehört auch die Luca-App.

© Radio Hagen

Alle Infos gibt's zum Beispiel auf der Stadtstrand-Homepage, bei Facebook und Instagram.