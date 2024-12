Stadtverwaltung bleibt zwischen den Jahren geschlossen

Geschlossen wird ab dem 23. Dezember, geöffnet erst wieder am 2. Januar. Das spart vor allem Heizkosten aber auch sogenannte Rückstellungen, die Beschäftigten müssen Urlaubstage und Gleitzeitguthaben abbauen. Das Gesundheitsamt ist in der Zeit bei Notfällen per E-Mail zu erreichen. Für Sterbefälle gibt es am Freitagvormittag nach den Weihnachtsfeiertagen einen Notdienst im Standesamt. Im Zuge der vorgezogenen Bundestagswahl ist auch das Wahlamt erreichbar.

Über Einzelheiten informiert der Telefonservice "hagen direkt" per Bandansage.