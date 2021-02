Start der Schulanmeldungen

Um sich ein Bild machen zu können, haben die meisten der Hagener Schulen Videos über sich gedreht. Darin werden beispielsweise Unterrichtssituationen gezeigt, aber auch Erklärvideos sind dabei. Schulen wie das Fichte-Gymnasium, das Ricarda-Huch und das Christian-Rohlfs-Gymnasium bieten außerdem digitale Rundgänge an. Das Albrecht-Dürer-Gymnasium veranstaltet morgen sogar einen digitalen Tag der offenen Tür.

Um sein Kind letztendlich an einer Schule anzumelden, ist ein Termin notwendig. Der kann je nach Schule per Telefon oder über die jeweilige Homepage festgelegt werden. An dem Termin selbst kann die Anmeldung dann sogar persönlich in der Schule stattfinden. Dabei ist man allerdings auf ein Elternteil mit Kind beschränkt.

Die meisten Schulen wollen damit die Persönlichkeit im Fokus behalten. Alle Informationen bekommt ihr auf der Homepage der jeweiligen Schule.