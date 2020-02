Beim Start-up Slam in der Why not Wine Bar erzählen verschiedene Gründer ihre Geschichten und Anekdoten. Unter anderem ist Felix Schumacher dabei. Er hat als Maskottchen-Designer bereits im Kostüm von Feuervogel Felix gesteckt. Außerdem entwarf er die Maskottchen für Stefan Raab und den Berliner DJ Alle Farben, mit dem er Ende letzten Jahres auf Tour war.

Der Start-up Slam steigt am 10. März um 18 Uhr.

Anmeldung: www.eventbrite.de