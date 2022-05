Statistik: Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in NRW war 2021 übergewichtig

Das Statistische Landesamt in Nordrhein-Westfalen hat in einer neuen Mitteilung verkündet, dass über 50 Prozent aller Menschen ab 18 Jahren in NRW im Jahr 2021 gemessen am Body-Mass-Index (BMI) übergewichtig gewesen sein sollen. Doch der BMI kann manchmal nicht als Maßstab gezogen werden.