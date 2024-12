Steampunk auf dem Hagener Weihnachtsmarkt

Worum geht es bei Steampunk?

Steampunk ist eine Bewegung, die sich mit der Industrialisierung beschäftigt, vor allem mit dem - wie der Name schon sagt - "Dampf", den die Maschinen ausgestoßen haben. Die Kostüme sind mit Technik-Elementen geschmückt.

Steampunk in Hagen

Die Aussteller sind kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen. Es waren aber ein paar Leute dabei, die sich verkleidet haben. So zum Beispiel Emilie. Sie macht Steampunk seit diesem Jahr und beim Steampunk kann sich jeder einen Namen ausdenken. Emilie heißt dann also...

© Radio Hagen

Emilie übt ein Amt aus. Sie kontrolliert die Reisepässe der anderen Steampunks. Wenn mal einer seinen Reisepass vergessen hat, dann gibt es eine Rüge.

Auch kleine Fans

Steampunk machen auch kleine Kinder. So zum Beispiel Markus. Er ist sechs Jahre als und seine Mutter hat ihn verkleidet - uns zwar als eine Figur aus dem Film "Der Zauberer von Oz". Die Details findet Markus an seinem Kostüm am Besten.