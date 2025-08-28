Navigation

Stefan Mross nach Tod von Mutter zurück auf der Bühne

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 09:29

Es wurde gerätselt, wie lange seine Pause nach dem Trauerfall dauern wird. Nun ist klar: Stefan Mross zeigt sich schon diese Woche wieder dem Publikum. Der Sender hat zudem eine Überraschung für Fans.

Stefan Mross
© Philipp von Ditfurth/dpa

Schlagerstar wieder da

Rust (dpa) - Erstmals seit dem Tod seiner Mutter wird sich Schlagerstar Stefan Mross (49) wieder seinem Publikum zeigen und die Live-Sendung «Immer wieder sonntags» an diesem Wochenende moderieren. Am Sonntag (10.00 Uhr/Das Erste) werde er die letzte Live-Sendung dieser Staffel präsentieren, teilte der SWR auf Anfrage mit.

Der Sender kündigte zudem an, dass der Traunsteiner Mross im kommenden Jahr erneut die beim Publikum beliebte Live-Show moderieren wird. Sein Vertrag werde verlängert. Die bisherigen elf Sendungen in diesem Sommer sahen nach SWR-Angaben im Schnitt 1,26 Millionen Menschen. Das habe einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,92 Prozent entsprochen.

Seit dem Jahr 2005 moderiert der Mross die Sendung- bis auf wenige Ausgaben. So etwa in der vergangenen Woche, als Mross wegen des Todes seiner Mutter eine Pause einlegte. Für ihn sprang seine Ex-Frau Stefanie Hertel (46) ein. Auch im August 2010 ließ er eine Sendung aus - damals trauerte er um seinen Vater. Produziert wird die Show seit Jahren aus einer Freiluft-Arena im Europa-Park im südbadischen Rust.

An diesem Sonntag will Mross Stars wie die Beatrice Egli, Nicole, Inka Bause, Ronja und Maximilian Arland begrüßen.

© dpa-infocom, dpa:250828-930-965272/1

Weitere Meldungen

Mross nach Tod der Mutter: Ich danke euch von ganzem Herzen

Kino & TV Durch die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» führt üblicherweise Stefan Mross. Nun stand seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne.

"Immer wieder sonntags"

Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: «Wir denken an dich!»

Kino & TV Durch die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne.

ARD-Sendung "Immer wieder sonntags"

Stefanie Hertel: Bin sofort eingesprungen

Kino & TV Ihr Ex-Mann trauert, sie moderiert: Stefanie Hertel präsentiert am Wochenende im Ersten ersatzweise eine beliebte Schlagersendung. Für sie ist es Ehrensache - im 40. Fernsehjahr.

Stefanie Hertel
skyline