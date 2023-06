Steinschleuder-Schüsse in Mitte

Gestern Morgen schoss ein unbekannter Mann mit der Schleuder in ihre Richtung - eine Kugel traf ihre Katze. Das Tier blieb aber unverletzt. Einen Tag vorher soll der Mann aus dem Flurfenster eines anderen Hauses an der Goldbergstraße auf sie geschossen haben - da prallte die Kugel an einem Schirm ab. Die Frau sagte der Polizei, dass sie den Mann nicht kenne und auch nicht wisse, warum er mit einer Steinschleuder auf sie schieße. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.





Der Tatverdächtige wird als männlich und ca. 40 Jahre alt beschrieben. Er hat eine Glatze und war mit einem dunklen Oberteil bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.