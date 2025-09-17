Stichwahl am 28.September

Die Briefwahl ist bereits möglich, man kann die Unterlagen bei der Stadt beantragen und sich nach Hause schicken lassen, das geht am schnellsten über die Homepage hagen.de. Auch die Wahl in einem der Bürgerämter ist bereits möglich. Wer die Briefwahl schon für die Wahl letzten Sonntag beantragt hatte, bekommt die Unterlagen für die Stichwahl automatisch nach Hause. Eine Extra-Wahlbenachrichtigung für die Stichwahl wird nicht verschickt. Wählerinnen und Wähler können die alte Wahlbenachrichtigung im Wahllokal vorzeigen, alternativ reicht auch ein Dokument, welches die wählende Person eindeutig identifiziert.