Stimmung besser als Lage

Es kommt drauf an, wen man fragt. Miese Stimmung beispielsweise im Einzelhandel – aktuell massiv vom Lockdown betroffen. Alle Versuche, digitale Vertriebswege zu öffnen, bringen (zumindest noch) keine große Entlastung. Anders die Lage in Großhandel und Industrie – die allerdings eine Erweiterung des Lockdowns, etwa in die Industrie befürchten. Die Kammer fordert vor allem auch klare Perspektiven für alle: bei welcher Inzidenz ist was möglich und was nicht. Unterm Strich scheint es so zu sein, dass die Stimmung offenbar leicht besser ist, als die tatsächliche Lage. Das Geschäftsklima hat erstmals wieder den Wert 100 überschritten.

Krisen-Hotline SIHK 390-333