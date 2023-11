Stolperstein für Ilse Mitze

An der Augustastraße wurde gestern Vormittag ein Stolperstein neu verlegt. Vor dem Haus Nummer 11 erinnert er an Ilse Mitze. Die junge Frau war dort Hausangestellte. In einer Bombennacht halt sie dabei, Sachen aus dem brennenden Haus zu retten. Weil sie sich dabei auch Strümpfe und Unterwäsche eingesteckt hatte, wurde sie wegen Plünderei zum Tode verurteilt.

© Radio Hagen