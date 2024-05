Stolperstein für Max Sander

Letzter Wohnort in Hagen

Max Sander wurde 1894 in Elberfeld (heute Wuppertal) geboren, später zog er nach Hagen. Hier lebte er bis zu seiner Verhaftung. Sander wurde wegen seiner Homosexualität gleich mehrmals verurteilt. Er kam 1940 ins KZ Sachsenhausen. Ein Jahr später wurde er ins KZ Neuengamme bei Hamburg deportiert. Dort ermorden ihn die Nazis 1941 im Alter von 47 Jahren. Mit dem Stolperstein soll an Max Sander erinnert werden. Er wird auf dem Friedrich-Ebert-Platz verlegt, weil die letzte Wohnadresse Sanders nicht bekannt ist.

Zweiter Stolperstein für einen Homosexuellen in Hagen

Der Stolperstein von Max Sander ist der zweite für einen Homosexuellen in Hagen. Letzte Woche war ein Stolperstein in Haspe verlegt worden. Er erinnert an Alexander Schlüter. Auch er wurde wegen seiner Liebe zu Männer von den Nazis ermordet.