Strauchschnitt im Frühling

Beim HEB ist ab dem 6. März Frühling. Dann startet der Entsorgungsbetrieb mit der Strauchschnittsammlung. Es gibt in diesem Frühjahr aber keine Termine in den Stadtteilen, stattdessen wird an der Kompostierungsanlage Donnerkuhle gesammelt und geschreddert.

