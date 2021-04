Strauchschnitt im Jahr 2021

An der Donnerkuhle sind die Hygiene- und Abstandsregeln einfacher einzuhalten, so der Erfahrungsbericht, der im Moment in den Bezirksvertretungen vorgestellt wird. Die letzte kostenlose Strauchschnittsammlung in diesem Frühjahr gibt es nächsten Samstag, die Herbstsammlung beginnt dann Anfang September.

In der Zwischenzeit kann Strauchschnitt aber auch gegen eine kleine Gebühr an der Kompostierungsanlage oder an den Werstoffhöfen in Haspe und Hohenlimburg abgegeben werden. Die kostenlose Strauchschnittsammlung gibt es seit über 20 Jahren in Hagen, pandemiebedingt wurde das Angebot im letzten Jahre von weniger Leuten als sonst üblich genutzt.

https://heb-hagen.de/rund-um-den-muell/abfallarten/gartenabfaelle.html