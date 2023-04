Streit an Supermarktkasse artet aus

Im Lidl-Markt an der Preußerstraße waren in der Kassen-Schlange ein 30- und ein 60-jähriger Mann aneinandergeraten. Grund für den Streit war offenbar die Position in der Schlange. Die beiden Männer beleidigten sich zunächst nur. es ging dann aber weiter: der jüngere Mann schubste den Älteren und der fiel in ein Kunststoff-Hochbeet, das ein Ehepaar hinter den Streithähnen kaufen wollte. Dabei wurde der 60-jährige leicht verletzt. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung.