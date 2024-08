Streit völlig eskaliert

Die Frau berichtete von einem Streit wegen einer Ruhestörung. Beteiligt: sie, ihr Lebensgefährtenund ein Nachbar aus einem gegenüberliegenden Haus. Im Verlauf der Streitigkeiten habe der Nachbar nach Angaben der Frau aus größerer Entfernung mit einer Schusswaffe in Richtung ihres Lebensgefährten geschossen. Diesem sei es gelungen, sich wegzuducken. Er blieb unverletzt. Nur die Balkonbrüstung hatte etwas abbekommen. Die Polizei ermittelte den mutmaßlichen Schützen. Da nicht klar war, was für Waffen der Mann hatte, wurde ein SEK der Polizei hinzugezogen. Dieses überwältigte ihn in seiner Wohnung und nahm ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung fand die Polizei ein Luftgewehr. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.