Der Nabu will dabei auch erfahren, ob in diesem Winter weniger Vögel an den Futterhäuschen unterwegs sind, weil sie im Wald ausreichend Nahrung finden. Die Stunde der Wintervögel gilt als größte wissenschaftlichen Mitmachaktion in Deutschlands auf. Mehr als 176.000 Menschen hatten sich nach Nabu-Angaben im vergangenen Jahr beteiligt.





