Stunde der Wintervögel

Im Januar werden wieder Vögel gezählt. Der Naturschutzbund NABU veranstaltet vom 5. bis 7. Januar 2024 dazu wieder die "Stunde der Wintervögel". Auch bei uns in Hagen kann man dann innerhalb einer Stunde an einem der drei Tage zählen, welche Vögel man im eigenen Garten, am Futterhäuschen oder im benachbarten Park zu sehen bekommt.

© Fotolia