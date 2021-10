Suche nach Ursachen

In den letzten Wochen hatte es erst bei der Firma Hagener Feinstahl in Vorhalle, dann bei der Stahlwarenfabrik Rafflenbeul in Eilpe und zuletzt bei Fassbraun in Eckesey gebrannt.

Bei Fassbraun könnte ein Fass mit Chemikalien in Brand geraten sein, wie genau ist aber noch unklar. Die Ursache für die Brände bei Rafflenbeul und bei Feinstahl sind noch unklar, die Brandermittler der Polizei dürfen die Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten, zum Teil behindern auch Gefahrenstoffe die Untersuchungen.

Wichtig: Laut Polizei gibt es bei allen drei Brände keine Hinweise auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.