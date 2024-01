Defekter Zaun für Feuer verantwortlich?!

Die Polizei sagt, dass vermutlich ein technischer Defekt an einem Zaun das Feuer ausgelöst hat. Hinweise auf Brandstiftung gebe es aktuell nicht, sagte eine Sprecherin. Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu dem Pferdehof ausrücken, weil mehrere Gartenhäuser und Heuballen in Flammen standen. Mehrere Pferde mussten von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden. Am Wochenende gab es einen weiteren Einsatz an dem betroffenen Hof. An einigen Stellen hatte erneut etwas Stroh Feuer gefangen.