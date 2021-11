Südwestfalenawards 2021

Zu den Gewinnern des Südwestfalenawards gehört auch das Jogastudio "flowyoga.lifestyle" aus Haßley. Das Studio konnte sich mit seinem Internetauftritt in der Kategorie Design durchsetzen. Der Auftritt sei absolut harmonisch im Design und in der Kundenansprache, so das Urteil der Jury. Am Abend war die Preisverleihung.





© SIHK