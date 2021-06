SummerSchool 2021

Anfang August gibt es in der Region wieder eine SummerSchool. Junge Leute bekommen dabei die Gelegenheit, ganz unterschiedliche Ausbildungsberufe kennen zu lernen. In der Pandemie war es auch in diesem Frühjahr kaum möglich, die neunten und zehnten Klassen auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten.

© SIHK