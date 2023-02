Diese Saison hatte für Football-Fans wieder einiges zu bieten. Spannung bis zur letzten Sekunde wie in einem der beiden Halbfinalspiele (genannt Championship-Games), dramatische Szenen, großartige Spielzüge und tolle Stimmung, sowohl in den Arenen als auch vor dem TV. Nur noch der Super Bowl steht aus und dafür haben wir euch alles Wissenswerte kompakt zusammengestellt.





Wer spielt im Super Bowl 57?

Im Finale der National Football League (NFL) stehen die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles. Beide Mannschaften haben sich im Laufe des Januars in den Playoffs, der K.o.-Phase im American Football, durchgesetzt. Im vergangenen Jahr haben die Los Angeles Rams den Super Bowl gegen die Cincinnati Bengals (23:20) gewonnen. Gespielt wird im Übrigen im State Farm Stadium von Glendale/Arizona. Dort finden runden 63.000 Menschen Platz.

Alles wieder beim Alten

Die Corona-Pandemie hat der NFL in zwei Spielzeiten (2020 und 2021) ziemlich zugesetzt, in der jetzigen war aber wieder alles beim Alten. Die Ticketpreise schießen - wie jedes Jahr - durch die Decke. Die billigsten Karten gab es für knapp unter 1.000 Dollar. VIP-Logen kosten da schon teilweise über 50.000 Dollar oder mehr. Wer es übrig hat, gönnt sich das volle Programm. Bekanntlich werden wieder zahlreiche Stars aus Film, Musik und Sport auf den Rängen zu sehen sein. Größer als der Super Bowl geht bekanntlich nicht.

Kostspielige Werbespots beim Super Bowl 57

Wie in jedem Jahr produzieren große Firmen aufwendige Werbespots, die in der Halbzeit und in Spielunterbrechungen ausgestrahlt werden. So zum Beispiel Nike, Pepsi, Budweiser oder diverse Fast-Food-Firmen. Rund 30 Sekunden Werbung während des Super Bowls kostet einer Erhebung zufolge 6,5 Millionen Dollar. Der übertragene Fernsehsender in den USA - FOX - hatte, wie es so üblich ist, im Vorfeld schon angekündigt, dass alle Werbeplätze schnell verkauft wurden, da die Zuschauerzahlen in dieser Saison im Vergleich zu den Vorjahren erneut in die Höhe gingen. Allein zu den Halbfinalspielen schalteten, nur in den USA, teilweise über 50 Millionen Menschen gleichzeitig zu.

Die Werbeclips des Super Bowl 57

Die besten Werbungen für den Super Bowl 57 auf einen Blick

Payton und Eli Manning sind ein sehr berühmtes Quarterback-Brüderpaar der NFL. Sie stehen für einen Werbespot von PepsiCo und FritoLay bereit.

Wo kann man den Super Bowl 57 verfolgen?

Im deutschen Fernsehen überträgt der Sender ProSieben ab Sonntagabend 22:15 Uhr (12. Februar) den Super Bowl. Der Sport-Streamingdienst DAZN ist ebenfalls live dabei und geht kurz vor Mitternacht auf Sendung. Bei DAZN könnt ihr zwischen deutschem und englischsprachigen Kommentar wählen.

© State Farm Stadium / Homepage © State Farm Stadium / Homepage

Fast-Food-Festival zum Super Bowl 57

Nicht nur in den USA sondern auch in Deutschland wird zum Super Bowl 56 hin meistens auf Fast Food als Essensgrundlage gesetzt. Egal ob Chicken Wings, Burger, Hot Dogs, Pizza oder Spare Ribs: Hauptsache es schmeckt. Deshalb bieten auch viele Lieferdienste bei uns in der Region einen Extra-Service in der Nacht an, falls um 2 Uhr der Hunger doch zu groß sein sollte.

Halbzeitshow wird zum Hingucker

In diesem Jahr dürften sich viele Millionen Menschen von der Halbzeitshow angesprochen fühlen. Denn es niemand Geringeres als Rihanna in der Halbzeit des Super Bowl auf. Experten rechnen damit, dass diese Halbzeitshow von der Qualität her zu einer der besten Show der Super-Bowl-Ära gehören könnte. Wie üblich treten Stars aus dem Musik-Geschäft in der Halbzeit auf um für Abwechslung und Stimmung bei den Zuschauern - sowohl im Stadion als auch zuhause - zu sorgen. Im vergangenen Jahr lieferten Snoop Dog, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Kendrick Lamar und Mary J Blige eine Mega-Show ab. Hier könnt ihr sie euch nochmal anschauen.

Super Bowl Halbzeit-Show mit Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, Eminem, Mary J Blige und Kendrick Lamar, live aus dem SoFi-Stadium in Los Angeles

Super-Bowl-Parties in NRW

Der Super Bowl wird - nicht nur bei uns - genutzt, um ihn im großen Rudel zu gucken. Egal ob zuhause bei einem Bekannten oder hier und da in Kneipen beziehungsweise Bars. Wir haben für euch einen kleinen Überblick über die größten "Watch-Parties" in NRW.

Im Bootshaus in Köln wird die offizielle "ran Super Bowl"-Party gefeiert. Special Guest dabei: Evil Jared. Hier gibt es Infos.

wird die offizielle "ran Super Bowl"-Party gefeiert. Special Guest dabei: Evil Jared. Hier gibt es Infos. In der Weststadthalle in Essen wird es ein Public Viewing geben. Beginn ist um 22:30 Uhr.

wird es ein Public Viewing geben. Beginn ist um 22:30 Uhr. Auch in Düsseldorf geht es vom 12. auf den 13. Februar rund. Der Footballclub Rhein Fire lädt zum Rudelgucken ein.

geht es vom 12. auf den 13. Februar rund. Der Footballclub Rhein Fire lädt zum Rudelgucken ein. Die UCI-Kinoreihe veranstaltet in diversen ihrer Kinos ebenfalls eine "Super Bowl"-Party, los gehts meistens ab 22:30 Uhr.

Auf welche Regeln muss ich beim American Football achten?

(nfl-regelwerk.pdf) Das Regelwerk für Anfänger im American Football

Wer nur ganz selten American Football schaut, wird nicht jede Regel oder Entscheidung verstehen können. Deshalb haben wir hier für Euch ein Anfänger-Regelwerk zusammengestellt.

Autor: Joachim Schultheis