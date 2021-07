Tag 3 nach dem Starkregen

Große Probleme gibt es weiterhin bei der Bahn mit vielen Zugausfällen und Verspätungen. Anders sieht es bei der Hagener Straßenbahn aus. Da, wo die Straßen frei sind, fahren auch wieder Busse. Nach und nach geht es auch wieder auf die normalen Linienwege. Auch die Müllabfuhr soll heute wieder raus, der HEB hofft, normal arbeiten zu können. Vieles bei der Stadtverwaltung bleibt geschlossen, ebenso Kitas und Sportstätten.

Die Termine im Zentralen Bürgeramt, die für gestern oder heute gebucht sind, können heute zwischen 8 und 18 Uhr in den Bürgerämtern Boele, Hohenlimburg und Haspe bearbeitet werden. Die Ausgabe der fertig abzuholenden Ausweispapiere, die im Zentralen Bürgeramt beantragt wurden, erfolgt ausschließlich in der Info des Straßenverkehrsamtes in Hohenlimburg. Die Zulassungsstelle, Fahrerlaubnisbehörde und Ausländerbehörde sind ebenfalls wieder erreichbar. Bezüglich der Beurkundung von Sterbefällen werden die Bestatter von der Stadt Hagen direkt informiert. Die Bürgerinnen und Bürger müssen am Freitag aufgrund des stark erhöhten Aufkommens mit Warte- und Bearbeitungszeiten rechnen.

Die Wochenmärkte fallen heute aus. Es gibt auch weiterhin gesperrte Straßen.