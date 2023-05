Tag der Artenvielfalt

Die Biologische Station setzt sich für den Erhalt aller Arten in Hagen ein. Es geht um den Schutz von Fauna und Flora, also um Tiere und Pflanzen. Am Samstag nach Pfingsten ist auf dem Gelände am Haus Busch in Helfe der 2. Tag der Artenvielfalt, etwa 20 Vereine und Initiativen sind dabei.

