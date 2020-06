Saubere Straßen und Bürgersteige, geleerte Mülltonnen und Papierkörbe, verwertete Abfälle. All das gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge. Daran erinnern die entsprechenden Unternehmen - in Corona-Zeiten vor allem virtuell. Der "Tag der Daseinsvorsorge" findet jedes Jahr am 23. Juni statt. Deutschlandweit zeigen kommunale Unternehmen dann ihre Leistungen - nicht nur Entsorger, sondern auch Energie oder Wasserversorger zum Beispiel.